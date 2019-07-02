Чемпион мира-2013 в составе сборной Швеции перешел в минское "Динамо"

Чемпион мира-2013 в составе сборной Швеции вратарь Юнас Энрот заключил контракт с минским "Динамо", сообщает официальный сайт белорусской команды.

В прошедшем сезоне 31-летний Энрот провел 52 матча за "Динамо" в регулярке КХЛ при проценте отраженных ударов – 91,3. Затем вратарь перешел в шведский "Эребру", где принял участие в 10 поединках, пропускал в среднем меньше двух шайб за игру (1,88) при проценте отраженных бросков 92,7.

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