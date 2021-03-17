Чехович и Дер-Аргучинцев продолжат карьеру в Северной Америке

Хоккеисты Иван Чехович и Семен Дер-Аргучинцев, права на которых в КХЛ принадлежат «Торпедо», продолжат карьеру в Северной Америке, сообщает официальный сайт нижегородцев 17 марта.

Для обоих хоккеистов минувший сезон стал дебютным в КХЛ, и именно в «Торпедо» они начали набирать свои первые результативные баллы в российском хоккее на взрослом уровне.

В итоге Иван Чехович провел в составе команды 47 матчей, набрав при этом 36 очков и несколько раз завоевав звание лучшего новичка лиги. Семен Дер-Аргучинцев сыграл за «Торпедо» 21 раз, набрал 6 баллов, преодолев при этом по ходу сезона серьезную травму.

В Северной Америке права на Дер-Аргучинцева принадлежат «Торонто», на Чеховича — «Сан-Хосе».