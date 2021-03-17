Сегодня, 17 марта, состоится первый матч второго раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции, в котором «Ак Барс» на своем льду примет «Салават Юлаев». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

В этом сезоне команды провели 4 матча в рамках «зеленого дерби» и каждая команда одержала по две победы в противостоянии.

Самый результативный игрок казанцев после первого раунда — нападающий Виктор Тихонов, на счету которого 3+1 в четырех встречах. У уфимцев 7 (3+4) баллов набрал Маркус Гранлунд.

Следить за матчем «Ак Барс» — «Салават Юлаев» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Ак Барс» — «Салават Юлаев»