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«Ак Барс» — «Салават Юлаев», Кубок Гагарина: где смотреть матч и во сколько начало

18:05
«Ак Барс» на своем льду примет «Салават Юлаев» в матче второго раунда плей-офф КХЛ. Фото ХК «Ак Барс»
«Ак Барс» на своем льду примет «Салават Юлаев» в матче второго раунда плей-офф КХЛ. Фото ХК «Ак Барс»
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Сегодня, 17 марта, состоится первый матч второго раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции, в котором «Ак Барс» на своем льду примет «Салават Юлаев». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

В этом сезоне команды провели 4 матча в рамках «зеленого дерби» и каждая команда одержала по две победы в противостоянии.

Самый результативный игрок казанцев после первого раунда — нападающий Виктор Тихонов, на счету которого 3+1 в четырех встречах. У уфимцев 7 (3+4) баллов набрал Маркус Гранлунд.

Следить за матчем «Ак Барс» — «Салават Юлаев» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Ак Барс» — «Салават Юлаев»

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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