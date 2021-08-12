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«Барыс» разгромил «Куньлунь» на Кубке президента Республики Казахстан

18:45
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«Барыс» уверенно победил «Куньлунь» на Кубке президента Республики Казахстан. Казахстанский клуб одолел соперника со счетом 6:2.

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Кубок президента Республики Казахстан

«Куньлунь» (Пекин) — «Барыс» (Нур-Султан) — 2:6 (0:1, 1:4, 1:1)

Голы: Фрэттин — 2 (Каник), 5:53 — 0:1. Савицкий — 1 (Бекетаев), 32:45 — 0:2. Каник — 2 (бол.), 33:18 — 0:3. Михайлис — 1 (бол., Алсинг), 34:35 — 0:4. Фрэттин — 3 (Дитц), 35:46 — 0:5. П. Фу — 2 (бол., Бартли), 39:39 — 1:5. Сквайрз — 1 (Джо, Вонг), 54:51 — 2:5. Старченко — 1 (Савицкий, Шестаков), 56:00 — 2:6.

Вратари: Лазушин — Бояркин.

Судьи: Букин, Кулаков.

12 августа. Нур-Султан. «Барыс Арена».

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Александр Кравченко все материалы автора

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