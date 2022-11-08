Тамбиев: «Можно каждую команду обыгрывать, если есть сплоченность, самоотдача и командный дух»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев рассказал, какие эмоции у него вызвала победа команды над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:1).
«Хороший матч, что тут говорить. Эмоции немножко переполняют. Небольшое чудо на льду сотворили. Можно каждую команду обыгрывать, если есть сплоченность, самоотдача и командный дух. Мы рады победить, скрывать не буду. Но нет времени улыбаться и радоваться, через день опять игра, график такой плотный. Радоваться будем, только когда дело сделаем. Серия из 10 матчей с очками? Мы смогли выработать правильную философию, команда сплотилась. Есть определенный костяк, который знает, как и что делать в разных моментах игры. Буду аккуратен со словами — команда управляемая, ребята стараются делать то, что мы просим», — приводит пресс-служба официального сайта КХЛ слова Тамбиева.
Команда из Владивостока поднялась на четвертое место в таблице Восточной конференции, набрав 34 очка в 28 матчах. СКА сохраняет лидерство в таблице Западной конференции с 51 очком в 28 матчах.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|28
|25
|3
|51
|2
|Локомотив
|27
|18
|9
|39
|3
|ЦСКА
|26
|17
|9
|39
|4
|Динамо М
|28
|16
|12
|36
|5
|Торпедо
|27
|16
|11
|33
|6
|Витязь
|27
|12
|15
|30
|7
|Динамо Мн
|27
|12
|15
|28
|8
|Спартак
|28
|11
|17
|27
|9
|Северсталь
|27
|10
|17
|26
|10
|Куньлунь
|29
|10
|19
|23
|11
|Сочи
|25
|3
|22
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сал. Юлаев
|27
|17
|10
|39
|2
|Металлург
|27
|17
|10
|37
|3
|Автомобилист
|26
|16
|10
|34
|4
|Адмирал
|28
|15
|13
|34
|5
|Сибирь
|29
|15
|14
|33
|6
|Авангард
|27
|13
|14
|29
|7
|Ак Барс
|26
|12
|14
|28
|8
|Трактор
|28
|12
|16
|27
|9
|Барыс
|27
|12
|15
|25
|10
|Амур
|26
|9
|17
|22
|11
|Нефтехимик
|26
|10
|16
|21
|8.11
|12:00
|
Амур – Динамо М
|2 : 1
|8.11
|12:30
|
Адмирал – СКА
|3 : 1
|8.11
|16:30
|
Барыс – Витязь
|- : -
|8.11
|19:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|8.11
|19:00
|
Северсталь – Автомобилист
|- : -