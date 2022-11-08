Тамбиев: «Можно каждую команду обыгрывать, если есть сплоченность, самоотдача и командный дух»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев рассказал, какие эмоции у него вызвала победа команды над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:1).

«Хороший матч, что тут говорить. Эмоции немножко переполняют. Небольшое чудо на льду сотворили. Можно каждую команду обыгрывать, если есть сплоченность, самоотдача и командный дух. Мы рады победить, скрывать не буду. Но нет времени улыбаться и радоваться, через день опять игра, график такой плотный. Радоваться будем, только когда дело сделаем. Серия из 10 матчей с очками? Мы смогли выработать правильную философию, команда сплотилась. Есть определенный костяк, который знает, как и что делать в разных моментах игры. Буду аккуратен со словами — команда управляемая, ребята стараются делать то, что мы просим», — приводит пресс-служба официального сайта КХЛ слова Тамбиева.

Команда из Владивостока поднялась на четвертое место в таблице Восточной конференции, набрав 34 очка в 28 матчах. СКА сохраняет лидерство в таблице Западной конференции с 51 очком в 28 матчах.