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Бывший защитник «Сан-Хосе» стал игроком «Спартака»

14:44
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Бывший защитник «Сан-Хосе» Тим Хед стал хоккеистом «Спартака».

30-летний швед заключил соглашение с московским клубом сроком на 2 года.

В сезоне-2020/21 Хед выступал за «Лугано», на его счету 34 (14+20) очка в 47 матчах.

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