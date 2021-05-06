Бывший защитник «Сан-Хосе» стал игроком «Спартака»

Бывший защитник «Сан-Хосе» Тим Хед стал хоккеистом «Спартака».

30-летний швед заключил соглашение с московским клубом сроком на 2 года.

Добро пожаловать, Тим! ??



Защитник Тим Хеед подписал двухлетний контракт с клубом pic.twitter.com/d8cYxVBvcd — Spartak Moscow (@spartak_hc) May 6, 2021

В сезоне-2020/21 Хед выступал за «Лугано», на его счету 34 (14+20) очка в 47 матчах.