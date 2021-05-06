«Автомобилист» заключил контракт с Джесси Блэкером

«Автомобилист» заключил односторонний двухлетний контракт с защитником Джесси Блэкером, информирует сайт клуба.

Предыдущим клубом 30-летнего игрока был «Барыс». Он имеет двойное гражданство — Канады и Казахстана и не считается в КХЛ легионером. Кроме того, Блэкер является игроком национальной сборной Казахстана.

За три года, проведенные в столице Казахстана, Блэкер принял участие в 174 матчах КХЛ, включая 20 — в плей-офф. На его счету 55 (10+45) очков, в том числе 6 (2+4) — в Кубке Гагарина.