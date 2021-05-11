Бывший защитник «Автомобилиста» Егин скончался в 32 года из-за осложнений от коронавируса
16:43
Экс-игрок КХЛ Владислав Егин ушел из жизни в возрасте 32 лет из-за осложнений, связанных с перенесенным коронавирусом, сообщает 11 мая «Чемпионат».
За свою карьеру Егин поиграл за «Спартак», лениногорский «Нефтяник», ХК «Рязань», «Молот-Прикамье», «Ермак», «Донбасс», «Рубин». В КХЛ провел 45 матчей в составе «Автомобилиста» в 2013-2015 годах. Егин завершил профессиональную карьеру в 26 лет, его последним клубом в сезоне-2014/2015 стал ХК «Липецк», выступающий в ВХЛ.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/hockey/news-4345739-eks-zaschitnik-avtomobilista-egin-skonchalsya-v-32-goda-iz-za-oslozhnenij-ot-koronavirusa.html
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