Бывший защитник «Автомобилиста» Егин скончался в 32 года из-за осложнений от коронавируса

Экс-игрок КХЛ Владислав Егин ушел из жизни в возрасте 32 лет из-за осложнений, связанных с перенесенным коронавирусом, сообщает 11 мая «Чемпионат».

За свою карьеру Егин поиграл за «Спартак», лениногорский «Нефтяник», ХК «Рязань», «Молот-Прикамье», «Ермак», «Донбасс», «Рубин». В КХЛ провел 45 матчей в составе «Автомобилиста» в 2013-2015 годах. Егин завершил профессиональную карьеру в 26 лет, его последним клубом в сезоне-2014/2015 стал ХК «Липецк», выступающий в ВХЛ.