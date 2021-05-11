Московское «Динамо» обменяло Алексеева в «Амур» на денежную компенсацию
16:10
Московское «Динамо» объявило о расставании с нападающим Андреем Алексеевым. 26-летний хоккеист обменян на денежную компенсацию в хабаровский «Амур», сообщает пресс-служба столичного клуба.
В минувшем сезоне Алексеев принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата и набрал 5 (1+4) очков. В 4 матчах плей-офф не отметился результативными действиями.
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