Московское «Динамо» обменяло Алексеева в «Амур» на денежную компенсацию

Московское «Динамо» объявило о расставании с нападающим Андреем Алексеевым. 26-летний хоккеист обменян на денежную компенсацию в хабаровский «Амур», сообщает пресс-служба столичного клуба.

??Андрей Алексеев покидает «Динамо».



В результате обмена на денежную компенсацию хоккеист перебирается в хабаровский «Амур».



Благодарим Андрея за игру и желаем удачи в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/hZ9R5FOEU7 — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) May 11, 2021

В минувшем сезоне Алексеев принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата и набрал 5 (1+4) очков. В 4 матчах плей-офф не отметился результативными действиями.