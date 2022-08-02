Морозов назвал поучительным опыт участия в конкурсе «Лидеры России»

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал об опыте участия в конкурсе «Лидеры России».

«Когда я работал в Молодежной хоккейной лиге, понимал, что надо повышать свой уровень знаний. Я чувствовал, что про меня могли говорить, мол, успешного спортсмена поставили на должность. У меня юридическое и спортивное образование, и я подумал, что, работая в команде с Дмитрием Николаевичем Чернышенко и вице-президентами с управленческим опытом, надо поднимать свой статус.

Удалось попасть в финал, а затем и в суперфинал, было интересно работать с незнакомыми людьми. Нам давали задания и смотрели, как мы действуем в команде, насколько правильные стратегические решения принимаем. Все это было очень поучительно и полезно для моего управленческого опыта», — приводит ТАСС слова Морозова.

45-летний Морозов занял должность президента КХЛ в феврале 2020 года.