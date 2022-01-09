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Бывший форвард «Питтсбурга» рассказал о разнице менталитетов между русскими и финнами

17:30
Янне Песонен. Фото Татьяна Дорогутина, -
Янне Песонен. Фото Татьяна Дорогутина, -
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Бывший нападающий «Питтсбурга» и «Ак Барса» Янне Песонен в интервью «СЭ» рассказал о разнице в менталитете между русскими и финнами.

— Финны немного более закрытые. Русские очень эмоциональные, это можно услышать, когда человек говорит, ты можешь понять эмоции человека во время разговора. Мне это нравится, что люди так просто выражают свои эмоции во время обычной беседы. Также русские очень чтят традиции.

Песонен перешел в «Ак Барс» по ходу сезона-2009/10, в котором выиграл с казанским клубом Кубок Гагарина.

Полностью интервью с Янне Песоненом читайте на сайте «СЭ»

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Надежда Тонконог все материалы автора
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