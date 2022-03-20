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Сегодня, 12:14

Бывший нападающий «Ак Барса» вернется в шведский клуб

Бывший нападающий «Ак Барса» Линдхольм вернется в шведский клуб «Шеллефтео»
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Пер Линдхольм.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», нападающий «Ак Барса» Пер Линдхольм вернется в шведский «Шеллефтео», откуда прошлой весной переходил в казанский клуб. Стороны согласовали трехлетний контракт.

Напомним, что Линдхольм не принимал участия в плей-офф: во время перерыва на Олимпиаду он покинул расположение «Ак Барса» по семейным обстоятельствам.

По нашей информации, «Шеллефтео» также заинтересован в подписании защитника Давида Рундблада из «Сочи» и Оскара Линдберга из московского «Динамо».

В текущем сезоне 30-летний швед Линдхольм провел 29 матчей за «Ак Барс» в регулярке КХЛ и набрал 19 (7+12) очков.

Пер Линдхольм
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Шеллефтео
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2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
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11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
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2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/2 финала конференции Счет в серии
СКА - Спартак
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0 - 1
1. СКА - Спартак
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0 - 0
3. Спартак - СКА
0 - 0
4. Спартак - СКА
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Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 1
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Металлург
0 - 0
4. Авангард - Металлург
0 - 0
0 - 1
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
2 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
4. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
2 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
1 - 1
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
4. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
5. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
1 - 1
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
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2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
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4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
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