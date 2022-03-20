Бывший нападающий «Ак Барса» вернется в шведский клуб

Как стало известно «СЭ», нападающий «Ак Барса» Пер Линдхольм вернется в шведский «Шеллефтео», откуда прошлой весной переходил в казанский клуб. Стороны согласовали трехлетний контракт.

Напомним, что Линдхольм не принимал участия в плей-офф: во время перерыва на Олимпиаду он покинул расположение «Ак Барса» по семейным обстоятельствам.

По нашей информации, «Шеллефтео» также заинтересован в подписании защитника Давида Рундблада из «Сочи» и Оскара Линдберга из московского «Динамо».

В текущем сезоне 30-летний швед Линдхольм провел 29 матчей за «Ак Барс» в регулярке КХЛ и набрал 19 (7+12) очков.