Бывший игрок «Ак Барса» рассказал, как жестко играл против Алексея Морозова

Форвард Денис Голубев, выступавший в КХЛ за «Ак Барс», «Ладу» и «Амур», рассказал в интервью «СЭ» о тренировочном процессе со звездами казанцев прошлых лет.

— Вы говорили, что, когда попали в основу «Ак Барса», на тренировках для вас не было авторитетов и вы могли спокойно сыграть «в тело» против тех же Морозова и Зиновьева. Претензий из разряда «мальчик, ты куда лезешь» не было?

— Нет. Они же понимали, что в официальных матчах никто не будет прокатываться мимо них. На тренировках нужно моделировать те условия, которые будут в играх. Я шел играть в тело против Лехи Морозова не с целью нанести ему травму, а чтобы он понимал, что в играх его будут бить и лупить на каждом участке льда. Тем более он был лучшим бомбардиром лиги, и все знали его сильные и слабые стороны. Когда ты выходишь на площадку, у тебя не должно быть авторитетов. Неважно, что против тебя играет олимпийский чемпиона или ЗМС, — все это отходит на второй план. Главное — результат твоей команды.