«Северсталь» представила новую форму на сезон-2021/22
«Северсталь» представила новый комплект формы на сезон-2021/22.
Форма выполнена в черно-желто-белых цветах, на ней будет присутствовать нашивка в честь 75-летия отечественного хоккея.
«Цвета логотипа, под которым пройдет предстоящий сезон — красный, белый, синий и золотой. Они напомнят о цветах российского флага и герба — а также о многочисленных славных победах отечественного хоккея», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
? Новый комплект формы на сезон 2021/22 ??#времяпобеждать #timetowin #северсталь pic.twitter.com/RnxNdh0rm5— HC Severstal (@severstalclub) September 1, 2021
Сегодня, 2 сентября стало известно, что все команды КХЛ будут выступать с нашивкой в честь 75-летия российского хоккея.
«Северсталь» проведет свой первый матч в сезоне-2021/22 сегодня, 2 сентября против СКА. Начало встречи — в 19.00 (мск).
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю