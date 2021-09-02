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«Северсталь» представила новую форму на сезон-2021/22

13:35
Новая форма «Северстали». Фото ХК «Северсталь»
Новая форма «Северстали». Фото ХК «Северсталь»
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«Северсталь» представила новый комплект формы на сезон-2021/22.

Форма выполнена в черно-желто-белых цветах, на ней будет присутствовать нашивка в честь 75-летия отечественного хоккея.

«Цвета логотипа, под которым пройдет предстоящий сезон — красный, белый, синий и золотой. Они напомнят о цветах российского флага и герба — а также о многочисленных славных победах отечественного хоккея», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Сегодня, 2 сентября стало известно, что все команды КХЛ будут выступать с нашивкой в честь 75-летия российского хоккея.

«Северсталь» проведет свой первый матч в сезоне-2021/22 сегодня, 2 сентября против СКА. Начало встречи — в 19.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://severstalclub.ru/Press/severstalclub/43191/1/

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Иван Торопцев все материалы автора

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