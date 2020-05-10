Бывший главный тренер сборной Швеции рассказал, почему не возглавил клуб КХЛ

Бывший главный тренер сборной Швеции Пер Мортс рассказал, как мог возглавить один из клубов КХЛ. Вместо этого с 2016 года он перестал работать в хоккее.

— Да, у меня было предложение из КХЛ. Мне было это интересно, — цитирует Мортса Sportbladet. — Совсем другая культура и очень хорошая лига с техничными игроками. Думаю, там бы ценили тренера, который не кричит на игроков, а строит команду. Было бы интересно посмотреть, как мой стиль работы там бы себя проявил.

У меня были определенные переговоры с рижским «Динамо», но все закончилось ничем. В то время пошли предложения из других стран, но они меня уже не интересовали.