Крикунов: «Поменял свое мнение о «Динамо» — должны неплохо сыграть в этом году»
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов поделился мнением о московском «Динамо».
В августе Крикунов заявлял, что состав «Динамо» не соответствует уровню клуба.
«Конечно, я поменял свое мнение о «Динамо». Ребята молодцы. Они играют, бьются, борются. Мне кажется, они должны неплохо сыграть в этом году. Так хорошо им удается выступать за счет колоссальной самоотдачи. Они активно прессингуют. И все ребята — молодые, с огромным желанием играть, хотят заявить о себе. Плюс есть хорошее первое звено, которое дает результат. Молодежи дали шанс: используешь его — значит, будешь играть», — приводит слова Крикунова Metaratings.ru.
Московский клуб занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 32 очка в 24 матчах.
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|18
|29.10
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Сибирь – Северсталь
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|29.10
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Сал. Юлаев – Барыс
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Витязь – Динамо Мн
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