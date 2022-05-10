39-летний Ковальчук заявил, что пока не готов завершить карьеру

Генеральный менеджер сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине Илья Ковальчук заявил, что не заканчивает игровую карьеру.

«Мой контракт с ФХР закончился, так что я больше не генеральный менеджер сборной России. Думаю, после выборов в президенты федерации будут объявлены изменения. То, что я хотел баллотироваться в президенты ФХР, слухи. Пока мне еще надо набраться опыта, чтобы идти на выборы. У меня планы отдыхать и проводить время с детьми. Впереди лето.

Карьеру игрока, конечно, еще не заканчиваю. Буду ли летом рассматривать предложения из КХЛ и Америки? Надо сначала в форме себя привести, а то за месяц немного набрал, кушал хорошо. Скоро начну тренироваться», — цитирует Ковальчука Sport24.

Последней на данный момент командой 39-летнего Ковальчука был «Авангард», который он покинул после завоевания Кубка Гагарина в 2021 году.