Бывший форвард минского «Динамо» и сборной Белоруссии Кулаков завершил карьеру

Бывший форвард минского «Динамо» и сборной Белоруссии Александр Кулаков завершил карьеру игрока, информирует пресс-служба команды из Минска.

Кулак, спасибо за всё!



Игровую карьеру официально завершил экс-игрок минского «Динамо» и сборной Беларуси Александр Кулаков. Теперь он будет работать тренером в ХК «Юность-Минск».



Суммарно за «зубров» в КХЛ форвард провёл 396 матчей, набрав 119 (52+67) баллов.



Благодарим! ??? pic.twitter.com/EreUsaXKWf — ХК Динамо-Минск | HC Dinamo Minsk (@hcdinamoby) August 10, 2021

Последним клубом 38-летнего нападающего был польский «Подхале». Теперь он будет работать тренером в ХК «Юность-Минск»

Всего в КХЛ Кулаков провел 10 сезонов и выступал также за «Торпедо». На его счету 392 матча в регулярных чемпионатах и 113 (51+62) очков. В Кубке Гагарина — 20 игр и 7 (1+6) баллов.