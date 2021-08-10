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Бывший форвард минского «Динамо» и сборной Белоруссии Кулаков завершил карьеру

16:20
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Бывший форвард минского «Динамо» и сборной Белоруссии Александр Кулаков завершил карьеру игрока, информирует пресс-служба команды из Минска.

Последним клубом 38-летнего нападающего был польский «Подхале». Теперь он будет работать тренером в ХК «Юность-Минск»

Всего в КХЛ Кулаков провел 10 сезонов и выступал также за «Торпедо». На его счету 392 матча в регулярных чемпионатах и 113 (51+62) очков. В Кубке Гагарина — 20 игр и 7 (1+6) баллов.

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Иван Шитик все материалы автора

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