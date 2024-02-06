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Сегодня, 22:05

Бывший арбитр не увидел злого умысла в действиях Холодилина против Толчинского

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Бывший судья Александр Зайцев высказал мнение, что форвард «Авангарда» Никита Холодилин в столкновении с соперником из СКА Сергеем Толчинским не имел умысла нанести ему травму в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

В конце второго периода матча «Авангард» — СКА (9:5) в Омске Толчинский не смог продолжить игру после столкновения у борта с Холодилиным. Арбитры не наказали игрока «Авангарда» за это столкновение, выписав лишь малый штраф за драку с Алексом Гальченюком.

&laquo;Авангард&raquo; обыграл СКА&nbsp;&mdash; 9:5. Запредельный хоккей в матче «Авангард» — СКА. 14 голов, ужасный фэйл вратаря, обвинения в «убийстве»

После матча главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что наставник омичей Михаил Кравец дал задание вывести из строя одного из лидеров санкт-петербургской команды. Кравец в ответ назвал высказывания Ротенберга оскорбительной неправдой.

«Само по себе столкновение является нарушением правил. Толчинский отдал шайбу, отключился от игры, и в этот момент ему врезаются в спину. Это чистый толчок на борт, — цитирует ТАСС Зайцева. — Учитывая, что после столкновения игрок СКА не смог продолжить матч, в случае удаления это был бы большой штраф. Тут упущение судьи, который был на противоположной стороне, поскольку арбитр у борта этого не видел, так как ему обзор перекрывал игрок. Второй главный должен был это увидеть, но не подстраховал. Учитывая сам факт, когда игрок вынужденно уходит в раздевалку, судьи должны были провести оперативно летучку и проконсультироваться. Методическая ошибка второго главного арбитра».

Специалист при этом не согласился с заявлением Ротенберга об умышленной грубости в действиях игрока «Авангарда». «Это был обычный стык. Это игра, к сожалению, так бывает. В средней зоне кто будет убивать — это игровой момент. Убивать могли бы, например, в углу, когда один зажимает, а второй бьет», — отметил Зайцев.

Кравец был помощником главного тренера СКА с 2012 по 2014 год и главным тренером команды «СКА-Нева», которая входит в систему СКА.

Толчинский с 2020 по 2023 год выступал за «Авангард», в составе которого выиграл Кубок Гагарина (2021) и был признан самым ценным игроком плей-офф.

Источник: ТАСС
Сергей Толчинский
КХЛ
ХК Авангард
ХК СКА
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6 Трактор 60 33 27 72
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10 Сибирь 60 24 36 57
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2 Локомотив 59 39 20 82
3 Динамо М 60 38 22 82
4 Спартак 60 35 25 78
5 Торпедо 60 33 27 71
6 Северсталь 59 31 28 69
7 ЦСКА 60 30 30 66
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