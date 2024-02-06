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Сегодня, 22:15

Джиошвили — о возвращении в состав: «Небольшую дизмораль поймал, когда упустили шайбу,так как была моя ошибка»

Джиошвили поделился эмоциями от победы в матче против «Автомобилиста»
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Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями от победы и своего возвращения в состав в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (5:3).

— Хорошая, боевая игра вышла. Все борются за достойное место в таблице, — начал игрок. — В этой игре повезло больше, чем в предыдущей.

— Вы, наверняка, следили за игрой своей команды, когда были в списке травмированных. Чего, на ваш взгляд, «Динамо» не хватало, чтобы показывать такой хоккей, как сегодня?

— Я бы не сказал, что как-то отличается игра. Кто-то получает травмы, кто-то играет, и команда все равно идет в топе. Все бьются, все стараются. Команда работает.

— Как сегодня игралось в новой связке?

— Отлично, у нас все ребята взаимозаменяемы. Куда не поставь — приятно играть, особенно учитывая такой перерыв. Я все же не так много с командой потренировался. Хорошо, что вернулся.

— Два месяца пропустили из-за травмы. Как себя чувствуете сейчас?

— Тяжело прямо оценить, сегодня был на свежести. Небольшую дизмораль поймал, когда упустили шайбу, так как была моя ошибка. Старался выкладываться на 100 процентов, но там уже не мне решать.

После 60 матчей «Динамо» занимает третью строчку в Западной конференции, набрав 82 очка. «Автомобилист» — четвертый на «Востоке» (73 очка за 62 игры).

Анна Бирюкова

Максим Джиошвили
ХК Динамо (Москва)
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 61 40 21 86
2 Авангард 59 40 19 84
3 Сал. Юлаев 60 38 22 81
4 Автомобилист 62 33 29 73
5 Ак Барс 59 35 24 72
6 Трактор 60 33 27 72
7 Лада 61 29 32 71
8 Нефтехимик 60 25 35 61
9 Амур 60 24 36 60
10 Сибирь 60 24 36 57
11 Адмирал 60 18 42 47
12 Барыс 59 19 40 45
Западная конференция И В П О
1 СКА 60 40 20 83
2 Локомотив 59 39 20 82
3 Динамо М 60 38 22 82
4 Спартак 60 35 25 78
5 Торпедо 60 33 27 71
6 Северсталь 59 31 28 69
7 ЦСКА 60 30 30 66
8 Динамо Мн 60 27 33 59
9 Куньлунь РС 61 21 40 48
10 Сочи 60 20 40 47
11 Витязь 60 18 42 43
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11.02
6.02 16:30
Барыс – Амур
 0 : 2
6.02 16:30
Авангард – СКА
 9 : 5
6.02 17:00
Сал. Юлаев – ЦСКА
 2 : 0
6.02 17:00
Металлург Мг – Адмирал
 5 : 1
6.02 19:00
Витязь – Сочи
 3 : 4
6.02 19:30
Динамо Мн – Северсталь
 2 : 4
6.02 19:30
Торпедо – Трактор
 3 : 1
6.02 19:30
Динамо М – Автомобилист
 5 : 3
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