Быков заявил, что у «Авангарда» нет права на ошибку в серии с «Локомотивом»: «За спиной стена»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал корресподенту «СЭ» победу «Авангарда» в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина с «Локомотивом» (4:2).

«3:2 в серии — это скользкий счет. «Локомотиву» оставалось один матч выиграть, но последний шаг всегда трудно делать. Поэтому я думаю, что дальше все возможно. У «Авангарда» нет сейчас права на ошибку, они будут от ножа играть. Они знают, что за спиной — стена. Ты либо дальше идешь, либо отправляешься в отпуск», — сказал Быков «СЭ».

«Авангард» сократил отставание в серии с «Локомотивом» — 2-3. Шестая игра между командами состоится 28 марта в Ярославле. Начало — в 19.30 мск.

(Савелий Максимцев)