Голкипер минского «Динамо» Колосов продолжит карьеру в «Филадельфии»

Вратарь минского «Динамо» Алексей Колосов будет выступать в системе «Филадельфии», сообщается на официальном сайте белорусской команды.

В регулярном чемпионате сезона-2023/24 22-летний голкипер провел за «зубров» 47 матчей при 90,7% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.39. Четырежды он сохранял ворота своей команды в неприкосновенности. В плей-офф КХЛ на счету Колосова 6 игр, в которых он отразил 92,5% бросков.

В 2021 году Колосов был задрафтован «Филадельфией в 3-м раунде под общим 78-м номером. Он стал первым белорусским вратарем, которого выбрали на драфте НХЛ.

В 2020 и 2022 годах хоккеист выступал за молодежную сборную Белоруссии, которая на тот момент играла в первом дивизионе чемпионата мира. В 2022-м его признали лучшим вратарем МЧМ.