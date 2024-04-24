Быков оценил стили «Металлурга» и «Локомотива» в финале Кубка Гагарина

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о стилях, которые «Металлург» и «Локомотив» показывают в финале Кубка Гагарина.

«Болельщикам нравится, когда команды показывают скоростную и обоюдоострую игру. Но тренерам важно не забывать о балансе между атакой и обороной. В обеих командах много талантливых и одаренных ребят. Но как использовать их талант, решают тренеры со своей философией», — цитирует Быкова LiveResult.

Счет в финальной серии — 3-0 в пользу «Металлурга». Четвертая встреча между командами проходит в Ярославле 24 апреля.