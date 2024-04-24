Плющев: «Со стилем, как у «Локомотива», нельзя победить в финале Кубка Гагарина»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о поражении «Локомотива» от «Металлурга» третьем матче финальной серии Кубка Гагарина.

22 апреля ярославская команда дома в овертайме уступила клубу из Магнитогорска (1:2).

«Я предполагал, что Ярославль проиграет третий матч в серии. С такой игрой, с таким стилем нельзя победить в Кубке Гагарина», — цитирует Плющева LiveResult.

Счет в финальной серии — 3-0 в пользу «Металлурга». Четвертая встреча между командами проходит в Ярославле 24 апреля.