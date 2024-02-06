Буше вышел на второе место в истории КХЛ по голам за одну регулярку

Нападающий «Авангарда» Рид Буше, оформив хет-трик в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против СКА (9:5), довел снайперский счет в нынешнем сезоне до 42 голов.

Американский форвард омичей стал вторым игроком, которому удалось преодолеть рубеж в 40 шайб за один регулярный чемпионат.

Ранее это удавалось только Сергею Мозякину, который в сезоне-2016/17 отличился 48 раз.

Лучшие снайперские результаты за регулярный чемпионат в истории КХЛ