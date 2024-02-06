Буше вышел на второе место в истории КХЛ по голам за одну регулярку
Нападающий «Авангарда» Рид Буше, оформив хет-трик в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против СКА (9:5), довел снайперский счет в нынешнем сезоне до 42 голов.
Американский форвард омичей стал вторым игроком, которому удалось преодолеть рубеж в 40 шайб за один регулярный чемпионат.
Ранее это удавалось только Сергею Мозякину, который в сезоне-2016/17 отличился 48 раз.
Лучшие снайперские результаты за регулярный чемпионат в истории КХЛ
|
Сезон
|
Игрок
|
Гражданство
|
Клуб
|
Матчи
|
Голы
|
2016/17
|
Сергей Мозякин
|
Россия
|
Металлург Мг
|
60
|
48
|
2023/24
|
Рид Буше
|
США
|
Авангард
|
56
|
42
|
2022/23
|
Дмитрий Яшкин
|
Чехия
|
СКА
|
67
|
40
|
2020/21
|
Дмитрий Яшкин
|
Чехия
|
Динамо
|
59
|
38
|
2016/17
|
Найджел Доус
|
Казахстан
|
Барыс
|
59
|
36
|
2014/15
|
Стив Мозес
|
США
|
Йокерит
|
60
|
36
|
2022/23
|
Брукс Мэйсек
|
Германия
|
Автомобилист
|
64
|
36
|
2017/18
|
Найджел Доус
|
Казахстан
|
Барыс
|
46
|
35
|
2012/13
|
Сергей Мозякин
|
Россия
|
Металлург Мг
|
48
|
35
|
2008/09
|
Ян Марек
|
Чехия
|
Металлург Мг
|
53
|
35
|
2008/09
|
Павел Брендл
|
Чехия
|
Торпедо
|
56
|
35
|
2009/10
|
Марцел Хосса
|
Словакия
|
Дннамо Р
|
56
|
35
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|61
|40
|21
|86
|2
|Авангард
|59
|40
|19
|84
|3
|Сал. Юлаев
|60
|38
|22
|81
|4
|Автомобилист
|61
|33
|28
|73
|5
|Ак Барс
|59
|35
|24
|72
|6
|Трактор
|60
|33
|27
|72
|7
|Лада
|61
|29
|32
|71
|8
|Нефтехимик
|60
|25
|35
|61
|9
|Амур
|60
|24
|36
|60
|10
|Сибирь
|60
|24
|36
|57
|11
|Адмирал
|60
|18
|42
|47
|12
|Барыс
|59
|19
|40
|45
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|60
|40
|20
|83
|2
|Локомотив
|59
|39
|20
|82
|3
|Динамо М
|59
|37
|22
|80
|4
|Спартак
|60
|35
|25
|78
|5
|Торпедо
|60
|33
|27
|71
|6
|Северсталь
|59
|31
|28
|69
|7
|ЦСКА
|60
|30
|30
|66
|8
|Динамо Мн
|60
|27
|33
|59
|9
|Куньлунь РС
|61
|21
|40
|48
|10
|Сочи
|60
|20
|40
|47
|11
|Витязь
|60
|18
|42
|43
|6.02
|16:30
|
Барыс – Амур
|0 : 2
|6.02
|16:30
|
Авангард – СКА
|9 : 5
|6.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – ЦСКА
|2 : 0
|6.02
|17:00
|
Металлург Мг – Адмирал
|5 : 1
|6.02
|19:00
|
Витязь – Сочи
|3 : 4
|6.02
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|2 : 4
|6.02
|19:30
|
Торпедо – Трактор
|3 : 1
|6.02
|19:30
|
Динамо М – Автомобилист
|5 : 3