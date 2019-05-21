Бусаров стал игроком московского "Динамо"

Нападающий Георгий Бусаров покинул "Салават Юлаев" и стал игроком московского "Динамо", сообщает официальный Твиттер уфимского клуба.
25-летний россиянин находился в статусе ограниченно свободного агента. "Салават Юлаев" получит за Бусарова денежную компенсацию.
В сезоне-2018/19 нападающий провел 13 матчей и набрал 1 (1+0) очко.
Нападающий Георгий Бусаров покидает #HCSalavat. Форвард, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение @dynamo_ru. Наш клуб получит за игрока денежную компенсацию.– ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 21 мая 2019 г.
Благодарим Григория за профессионализм и желаем ему успехов в карьере. pic.twitter.com/PU7nfVLYEe
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