Бусаров стал игроком московского "Динамо"

Нападающий Георгий Бусаров покидает #HCSalavat. Форвард, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение @dynamo_ru. Наш клуб получит за игрока денежную компенсацию.



Благодарим Григория за профессионализм и желаем ему успехов в карьере. pic.twitter.com/PU7nfVLYEe