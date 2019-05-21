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Бусаров стал игроком московского "Динамо"

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Нападающий Георгий Бусаров покинул "Салават Юлаев" и стал игроком московского "Динамо", сообщает официальный Твиттер уфимского клуба.

25-летний россиянин находился в статусе ограниченно свободного агента. "Салават Юлаев" получит за Бусарова денежную компенсацию.

В сезоне-2018/19 нападающий провел 13 матчей и набрал 1 (1+0) очко.

 

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