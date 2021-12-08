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Бурдасов — о Кубке Первого канала: «Ничего в этом нет, не вызвали — и не вызвали»

20:42
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Нападающий СКА Валерий Брагин рассказал, как отреагировал на то, что не попал в состав сборной России на Кубок Первого канала.

— Вы ждали приглашения в сборную на Кубок Первого канала?

— Там есть люди, которые решают, определяют состав. Ничего в этом нет, не вызвали — и не вызвали. Надо доказывать своей игрой, сейчас самое главное — сконцентрироваться на команде. Все прекрасно знают, что у нас много травмированных, среди них пять ведущих защитников. Ребята, которые их заменяют, очень достойно смотрятся — я считаю, это будущее СКА. Работаем. Все мысли только о команде, — цитирует Бурдасова сайт питерцев.

Кубок Первого канала 2021 — второй из четырех этапов Еврохоккейтура. Турнир пройдет в России с 15 по 19 декабря 2021 года.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/anton-burdasov-moi-gholy-kak-i-liubyie-drughiie-zaslugha-partnierov/

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Иван Шитик все материалы автора
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