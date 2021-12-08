Илья Воробьев: «Второй период мне не понравился, это ребята и услышали в перерыве»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (6:4).

«Рад, что много забили. Второй период мне не понравился, это ребята и услышали в перерыве. Третий — уже вполне нормально.

Что случилось, когда стало 2:2? Мы играли не по заданию. Мы ставили атаку в два угла, нужно было играть в две стороны. В общем, такой хоккей работал в 2014 году, когда мы выиграли. В одну сторону пойдет, Вася отобьет, а затем наше трио в атаку бежит вперед. Но сейчас такое не работает.

Кошечкин? Посмотрели, нужно какое-то время, чтобы залечить травму. Лайпсик тоже получил небольшое повреждение, но он должен играть против СКА и с «Авангардом». Он сегодня вышел на раскатку, попробовал, говорит — не совсем хорошо. Решили поберечь. Никита Гребенкин сегодня дебютировал! Тоже значимое событие», — приводит слова тренера сайт КХЛ.