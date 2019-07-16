Бурдасов имеет три предложения из НХЛ

Три клуба НХЛ сделали контрактные предложения российскому нападающему Антону Бурдасову, информирует РБК со ссылкой источник, близкий к ходу переговоров. Хоккеист однозначно продолжит карьеру за океаном, соглашение будет подписано в ближайшее время.

– У Бурдасова на руках три предложения, – сказал источник. – Он продолжит карьеру за океаном – об этом можно сказать со стопроцентной уверенностью. Если бы решил остаться в России, соглашение с одним из клубов КХЛ было бы уже подписано. О переходе будет объявлено в ближайшие дни. Обсуждение контракта в целом закончено, осталось окончательно утрясти вопрос бонусов.



В прошлом сезоне 28-летний Бурдасов выступал за "Салават Юлаев". Его зарплата составляла 100 миллионов рублей. В НХЛ он может получить контракт на сумму около 2 миллионов.

