Булимов и Жолобов покидают "Спартак"

Защитник Михаил Булимов и нападающий Михаил Жолобов покидают систему "Спартака". Контракты с игроками, начинавшими предсезонную подготовку в составе подмосковного "Химика", расторгнуты по взаимному соглашению сторон, сообщает официальный сайт красно-белых.

В прошлом сезоне 22-летний Жолобов выступал в ВХЛ. В составе "Спартака" он успел провести один матч в сезоне-2017/18.

21-летний Булимов прошлый год отыграл в МХЛ за МХК "Спартак" и в 58 матчах набрал 28 (13+15) очков.