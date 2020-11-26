Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич прокомментировал судейство в матче регулярного чемпионата КХЛ между «Северсталью» и СКА (2:3).

«Стыдно за такое судейство. #13 убил игру! «Северсталь» молодчики!» — написал Бучневич в сторис Instagram.

На матче работали главные судьи Виктор Бирин и Сергей Кулаков, у которого на форме был номер 13. Отметим, что соотношение штрафных минут составило 41:17 в пользу череповчан.