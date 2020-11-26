Бучневич о работе арбитров в матче «Северсталь» — СКА: «Стыдно за такое судейство. Номер 13 убил игру»
22:59
Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич прокомментировал судейство в матче регулярного чемпионата КХЛ между «Северсталью» и СКА (2:3).
«Стыдно за такое судейство. #13 убил игру! «Северсталь» молодчики!» — написал Бучневич в сторис Instagram.
На матче работали главные судьи Виктор Бирин и Сергей Кулаков, у которого на форме был номер 13. Отметим, что соотношение штрафных минут составило 41:17 в пользу череповчан.
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