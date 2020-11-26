КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Бучневич о работе арбитров в матче «Северсталь» — СКА: «Стыдно за такое судейство. Номер 13 убил игру»

22:59
Теги:

Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич прокомментировал судейство в матче регулярного чемпионата КХЛ между «Северсталью» и СКА (2:3).

«Стыдно за такое судейство. #13 убил игру! «Северсталь» молодчики!» — написал Бучневич в сторис Instagram.

На матче работали главные судьи Виктор Бирин и Сергей Кулаков, у которого на форме был номер 13. Отметим, что соотношение штрафных минут составило 41:17 в пользу череповчан.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир