Братья Зогорны останутся в «Амуре»

Нападающие Томаш и Гынек Зогорны остаются в «Амуре», сообщает Twitter клуба.

Братский дуэт из Чехии и клуб из Хабаровска согласовали условия нового однолетнего контракта. Стороны подпишут соглашения в ближайшее время.

32-летний Томаш выступает за «Амур» уже пять лет. В прошедшем сезоне он набрал 25 (11+4) очков в 47 матчах регулярного чемпионата.

29-летний Гынек в прошедшем сезоне дебютировал в КХЛ, отметившись 33 (11+22) очками в 62 встречах.