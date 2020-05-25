Братья Зогорны останутся в «Амуре»
08:42
Нападающие Томаш и Гынек Зогорны остаются в «Амуре», сообщает Twitter клуба.
Братский дуэт из Чехии и клуб из Хабаровска согласовали условия нового однолетнего контракта. Стороны подпишут соглашения в ближайшее время.
32-летний Томаш выступает за «Амур» уже пять лет. В прошедшем сезоне он набрал 25 (11+4) очков в 47 матчах регулярного чемпионата.
29-летний Гынек в прошедшем сезоне дебютировал в КХЛ, отметившись 33 (11+22) очками в 62 встречах.
Томаш и Гинек Зогорны остаются в Хабаровске.— HC Amur Khabarovsk (@hcamur) May 25, 2020
Братский дуэт из Чехии и хоккейный клуб «Амур» согласовали условия нового однолетнего контракта. Стороны подпишут соглашения в ближайшее время. pic.twitter.com/3T8OUWnXn8
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