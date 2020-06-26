Братья Ушенины продлили контракты с «Амуром»
26 июня 2020, 17:51
Нападающие Владислав и Вячеслав Ушенины подписали новые контракты с «Амуром», сообщил Twitter хабаровчан.
Срок действия контрактов братьев Ушениных закончился 30 апреля, после чего они получили статус неограниченно свободных агентов.
Добро пожаловать в шестой сезон, братья! ? pic.twitter.com/Zv3bAU0LU9— HC Amur Khabarovsk (@hcamur) June 26, 2020
Ранее в СМИ появлялись новости об интересе к нападающим со стороны екатеринбургского «Автомобилиста» и «Сочи».
Вячеслав Ушенин провел в минувшем регулярном чемпионате КХЛ 62 игры и набрал 32 (9+23) очка, его брат — 34 (16+18) результативных балла в том же количестве матчей.
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