Братья Ушенины продлили контракты с «Амуром»

Нападающие Владислав и Вячеслав Ушенины подписали новые контракты с «Амуром», сообщил Twitter хабаровчан.

Срок действия контрактов братьев Ушениных закончился 30 апреля, после чего они получили статус неограниченно свободных агентов.

Добро пожаловать в шестой сезон, братья! ? pic.twitter.com/Zv3bAU0LU9 — HC Amur Khabarovsk (@hcamur) June 26, 2020

Ранее в СМИ появлялись новости об интересе к нападающим со стороны екатеринбургского «Автомобилиста» и «Сочи».

Вячеслав Ушенин провел в минувшем регулярном чемпионате КХЛ 62 игры и набрал 32 (9+23) очка, его брат — 34 (16+18) результативных балла в том же количестве матчей.