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Братья Ушенины продлили контракты с «Амуром»

26 июня 2020, 17:51
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Нападающие Владислав и Вячеслав Ушенины подписали новые контракты с «Амуром», сообщил Twitter хабаровчан.

Срок действия контрактов братьев Ушениных закончился 30 апреля, после чего они получили статус неограниченно свободных агентов.

Ранее в СМИ появлялись новости об интересе к нападающим со стороны екатеринбургского «Автомобилиста» и «Сочи».

Вячеслав Ушенин провел в минувшем регулярном чемпионате КХЛ 62 игры и набрал 32 (9+23) очка, его брат — 34 (16+18) результативных балла в том же количестве матчей.

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