Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:3).

«Команда идет по своему плану, идет ротация, Аскарову дали сыграть сегодня, молодежи много, — цитирует тренера сайт КХЛ. — Идем по своему плану. По игре второй период был неплохой, но не получилось цельной игры. Марченко и Ткачев готовятся. Нужно все 60 минут работать и в плане тактики очень грамотно играть. Мы стараемся, ищем ходы, надеемся, что дальше лучше будет».