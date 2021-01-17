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Брагин — о поражении от ЦСКА: «Идем по своему плану»

21:36
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Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:3).

«Команда идет по своему плану, идет ротация, Аскарову дали сыграть сегодня, молодежи много, — цитирует тренера сайт КХЛ. —  Идем по своему плану. По игре второй период был неплохой, но не получилось цельной игры. Марченко и Ткачев готовятся. Нужно все 60 минут работать и в плане тактики очень грамотно играть. Мы стараемся, ищем ходы, надеемся, что дальше лучше будет».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/01/17/480098.html

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