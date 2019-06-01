14:46 | Хоккей — КХЛ

Бойд продлил соглашение с "Барысом"

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Нападающий Дастин Бойд продлил контракт с "Барысом" до 30 апреля 2020 года, информирует официальный сайт казахстанской команды.

В прошедшем сезоне 32-летний казахстанский спортсмен канадского происхождения провел за "Барыс" 63 матча и набрал 19 (8+11) очков. Всего на счету форварда 448 матчей и 275 (127+148) очков в КХЛ.

 

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Дополнительная информация

http://hcbarys.kz/news/item/dastin-bojd-ostaetsya-v-baryse-eshyo-na-god/

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