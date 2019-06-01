Бойд продлил соглашение с "Барысом"

Нападающий Дастин Бойд продлил контракт с "Барысом" до 30 апреля 2020 года, информирует официальный сайт казахстанской команды.

В прошедшем сезоне 32-летний казахстанский спортсмен канадского происхождения провел за "Барыс" 63 матча и набрал 19 (8+11) очков. Всего на счету форварда 448 матчей и 275 (127+148) очков в КХЛ.

✒️📄Хоккейный клуб «Барыс» официально объявляет о продлении контракта с нападающим Дастином Бойдом. Игрок подписал однолетнее соглашение - до 30 апреля 2020 года



Подробности 👇https://t.co/ZfPMLiAt5A pic.twitter.com/UESqR7XELX — ХК Барыс (@AstanaBarys) 1 июня 2019 г.

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