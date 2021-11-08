Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (0:3).

«Тяжелая игра выдалась сегодня. Для нас это уже пятая игра через день. Понятно, что где-то чувствуется усталость, но это, конечно, ни в коем случае нас не оправдывает. Старались, бились, могу сказать, что счет не по игре — два рикошета в наши ворота, третий гол чистый был наш. Так сложилось, но сейчас есть время чуть-чуть поставить голову на место, поработать над теми моментами, которые у нас не очень хороши — большинство пока не дает положительного результата. Есть время, будем работать», — цитирует тренера сайт КХЛ.