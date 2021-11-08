Главный тренер «Сибири» подтвердил обмен Демидова в «Торпедо» на Шенфельда

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:0).

«Хороший матч был, мы досконально разобрали игру соперника. Понимали, что атака у «Спартака» очень сильна, поэтому постарались сыграть от обороны, особенно в первом периоде. Я считаю, что команда хорошо выполнила игровое задание — забили нужные голы, не проигрывали в борьбе, пластались в своей зоне и много шайб поймали на себя. То, что мы задумали, ребята выполнили.

Обмен Демидова на Шенфельда? Да, у нас перебор с защитниками получился, об этом слышали коллеги из Нижнего Новгорода. Им нужен защитник, нам нужен нападающий. В общем-то, долго этот вопрос не обсуждался. Желаю Николаю хорошей игры в новой команде, чтобы травм не было. Возможно, это поможет ему в плане перезагрузки. Надеюсь, он проявит себя», — цитирует тренер сайт КХЛ.