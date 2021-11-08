«Сибирь» в гостях всухую победила «Спартак»
21:41
«Сибирь» в гостях всухую победила «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Новосибирцы выиграли в Москве со счетом 3:0.
«Сибирь» одержала седьмую победу за последние восемь матчей, «Спартак» потерпел пятое поражение за шесть встреч.
Хоккей
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Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Ли — 4 (Литовченко), 16:20 — 0:1. Чайковски — 2 (бол., Шор), 30:03 — 0:2. Пьянов — 3 (бол., Йокипакка), 47:30 — 0:3.
Вратари: Красиков (Сковронский, 47:30) — Красоткин.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 38 (13+14+11) — 19 (7+5+7).
Судьи: Бирин, Васильев.
8 ноября. Москва. Мегаспорт.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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