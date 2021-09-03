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Богдан Якимов подписал полноценный контракт с «Сочи»

16:35
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Нападающий Богдан Якимов заключил полноценный контракт с «Сочи», информирует официальный сайт клуба. Соглашение с 26-летним форвардом носит односторонний характер и рассчитано на один сезон.

Ранее хоккеист находился в клубе на просмотровом контракте.

Якимов является воспитанником нижнекамского хоккея, в КХЛ выступал за «Нефтехимик», «Авангард», «Северсталь» и СКА. Также форвард пробовал свои силы в системе «Эдмонтона», проведя два сезона в Северной Америке.

Дополнительная информация:

https://hcsochi.ru/media/news/kontrakt-bogdana-yakimova/

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Александр Кравченко все материалы автора

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