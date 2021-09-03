Богдан Якимов подписал полноценный контракт с «Сочи»

Нападающий Богдан Якимов заключил полноценный контракт с «Сочи», информирует официальный сайт клуба. Соглашение с 26-летним форвардом носит односторонний характер и рассчитано на один сезон.

Ранее хоккеист находился в клубе на просмотровом контракте.

Якимов является воспитанником нижнекамского хоккея, в КХЛ выступал за «Нефтехимик», «Авангард», «Северсталь» и СКА. Также форвард пробовал свои силы в системе «Эдмонтона», проведя два сезона в Северной Америке.