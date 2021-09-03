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На ВЭФ показали, как будет выглядеть новая домашняя арена СКА

14:59
Макет «СКА Арены». Фото ООО «СКА Арена» Макет «СКА Арены». Фото ООО «СКА Арена» Макет «СКА Арены». Фото ООО «СКА Арена»
Макет «СКА Арены». Фото ООО «СКА Арена»
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На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) представили проект нового ледового дворца в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».

Проект представил генеральный директор «СКА Арены» Евгений Калабин. Планируется, что новая арена будет рассчитана на 21,5 тысячи зрителей.

Макет "СКА Арены". Фото ООО "СКА Арена"
Макет «СКА Арены». Фото ООО «СКА Арена»
Макет "СКА Арены". Фото ООО "СКА Арена"
Макет «СКА Арены». Фото ООО «СКА Арена»

«СКА Арена» будет возведена на месте спортивно-концертного комплекса «Петербургский». Планируется, что строительство арены завершится в 2022 году.

Дополнительная информация:

https://www.fontanka.ru/2021/09/03/70115672/?utm_source=tg

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Иван Торопцев все материалы автора

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