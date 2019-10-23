Богдан Киселевич: «С какой стати должны рубить зарплаты? Вы переживаете, как будто это ваши деньги»

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич поделился мнением о публикации «СЭ» списка самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ. Киселевич со 100 миллионами рублей занимает 10—ю позицию.

— Во-первых, вы рассекретили все цифры и видите зарплату и за следующий сезон, — отметил Киселевич. — Второе — нужно показывать свой уровень. Если ты решаешь исход матчей, то будешь получать такие деньги. Один-два-три хоккеиста такие будут в каждой команде. Главное — не сворачивать с пути. И нужно планировать все не на три-четыре года, а на 10-12 лет, чтобы все понимали, в каком направлении мы идем. Когда мне было 18-20 лет, 100 миллионов получал топ-игрок или тот, кто недавно приехал из НХЛ. Сейчас уже курс другой, и на эту сумму ты можешь купить намного меньше.

— А вы обсуждали, что в «СЭ» опубликовали зарплаты?

— Сразу же начали песочить. Только опубликовали, мне сразу Марчелло (Алексей Марченко — Прим. «СЭ») все сказал...

— Смеялись над тем, кто много получает?

— А над кем смеяться? Над Мозякиным или Зариповым? Считаю, они заслужили такую зарплату. И вообще сейчас я защищаю активы компании, в которой я работаю, и мне неприятно, что вы говорите. Что вы прицепились к хоккею? Метнитесь в другой вид спорта, где распилы и все дела... В хоккее все заслуженно и нормально. Если вы говорили про третье-четвертое звено, здесь еще есть доля здравого смысла. Но новая стратегия выбрана, и игроки будут распыляться по лиге и уезжать по разным командам. С какой стати должны рубить зарплаты? Вы переживаете, как будто это ваши деньги.

<br />

«Почему у хоккеистов должны рубить зарплаты? Переживаете, будто это ваши деньги»