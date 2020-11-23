Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов одиннадцатой недели турнира в четырех номинациях, сообщает сайт лиги.

Лучшим вратарем признан Иван Бочаров («Динамо»), одержавший победы в трех матчах недели (в том числе в одном на ноль). «Сухарь» в матче против «Нефтехимика» стал для российского голкипера вторым в чемпионате. По воротам Бочарова было нанесено 78 бросков , из которых он отразил 96,15 процента. Коэффициент надежности составил 1,01.

Лучшим защитником стал Вилле Покка («Авангард»), одержавший вместе с командой победы в двух гостевых матчах недели и отметившийся в них голом и результативной передачей. Шайба, заброшенная в ворота «Амура», стала победной.

Лучшим нападающим выбран Дмитрий Яшкин («Динамо»), одержавший вместе с командой победы во всех трех матчах недели и набравший в них 7 (5+2) очков (лучший результат). На счету нападающего москвичей хет-трик в матче против рижского «Динамо» (одна из шайб стала победной) и дубль в гостевой встрече с «Трактором».

Лучшим новичком признан нападающий Андрей Чивилев («Нефтехимик»). Голы в матчах против ЦСКА и «Спартака» стали для него, соответственно, первым и вторым в КХЛ, шайба в ворота красно-белых оказалась победной.