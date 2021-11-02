Бочаров может покинуть «Динамо»

По информации «СЭ», «Динамо» может обменять голкипера Ивана Бочарова.

Ранее стало известно, что бело-голубые планируют расстаться с защитниками Вячеславом Войновым и Андреем Педаном и нападающим Вадимом Шипачевым.

26-летний Бочаров в этом сезоне провел 17 матчей. В среднем за игру он пропускал 2,59 шайбы и процент отраженных бросков составил 90,65.