Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Бочаров может покинуть «Динамо»

13:02
Иван Бочаров. Фото ХК Динамо
Иван Бочаров. Фото ХК Динамо
Теги:

По информации «СЭ», «Динамо» может обменять голкипера Ивана Бочарова.

Ранее стало известно, что бело-голубые планируют расстаться с защитниками Вячеславом Войновым и Андреем Педаном и нападающим Вадимом Шипачевым.

26-летний Бочаров в этом сезоне провел 17 матчей. В среднем за игру он пропускал 2,59 шайбы и процент отраженных бросков составил 90,65.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артур Хайруллин все материалы автора
Читайте также
Косторная потеряла свой главный козырь — лояльность судей. Прямо сейчас она дальше всех от Олимпиады
Опубликовано итоговое коммюнике саммита G20
1
0