Боб Хартли: «У нас с Питерсом похожий тренерский стиль»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:4 ОТ).

— Поздравляю «Автомобилист», они одержали хорошую победу, — приводит слова Хартли сайт КХЛ. — Думаю, любой зритель матча скажет, что сегодня обе команды играли хорошо, здорово боролись. «Автомобилист» забросил решающую шайбу, поэтому победа на их стороне.

Тренерский стиль Питерса, с которым я встречался в НХЛ? Мы с ним не так много играли против друг друга, наши клубы были в разных конференциях. У нас с Питерсом похожий тренерский стиль, наши команды всегда играют в давление. Мы знали, чего ждать друг от друга, но все решают игроки на льду. Обе команды сегодня выступили здорово.