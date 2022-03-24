Боб Хартли: «Металлург» заставил «Авангард» заплатить за собственные ошибки»
Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение (1:5) от магнитогорского «Металлурга» в четвертом матче серии полуфинала «Востока».
— Начало сегодня не задалось. Это стоило результата. Заработали ненужное удаление в первом периоде, которое привело к первому голу. Затем два перехвата — и еще две пропущенные шайбы. У ребят хватало энергии и эмоций, но мы знаем, что соперник — мастеровитая команда. «Металлург» заставил нас заплатить за собственные ошибки.
— Как улучшить игру в обороне?
— Дело не в обороне, а в решениях, которые принимаются на льду. Мы дали сопернику забить три легких гола. Не хочется ругать наших игроков. Они стараются, хотят действовать правильно, но не всегда это получается. Едем в Магнитогорск и забудем сегодняшний матч.
— Отмененные голы могли повлиять на психологию игроков?
— Не знаю о психологии, но в любом случае это повлияло на ход игры. Особенно второй незасчитанный гол, когда шайба просто лежала и потом пересекла линию. Никто ее не накрыл. Придется смотреть КХЛ-ТВ в перерывах, чтобы искать какие-то объяснения.
— К чему вы оказались не готовы в домашних матчах?
— Это два абсолютно разные матча, как и многие в плей-офф. Сегодня у нас было ужасное начало. Нельзя давать «Магнитке» играть в большинстве на старте. Потом мы дважды подарили им шайбу. Они слишком хороши, я это неоднократно повторял. Если будешь совершать ошибки, то соперник заставит заплатить за них.
Счет в серии между командами стал — 2:2. Следующая игра пройдет 26 марта в Магнитогорске.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|3 - 1
|
Металлург - Авангард
|2 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|2 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|24.03
|19:30
|
Спартак – СКА
|1 : 2 ОТ
|24.03
|19:30
|
Авангард – Металлург
|1 : 5