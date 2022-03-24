Боб Хартли: «Металлург» заставил «Авангард» заплатить за собственные ошибки»

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение (1:5) от магнитогорского «Металлурга» в четвертом матче серии полуфинала «Востока».

— Начало сегодня не задалось. Это стоило результата. Заработали ненужное удаление в первом периоде, которое привело к первому голу. Затем два перехвата — и еще две пропущенные шайбы. У ребят хватало энергии и эмоций, но мы знаем, что соперник — мастеровитая команда. «Металлург» заставил нас заплатить за собственные ошибки.

— Как улучшить игру в обороне?

— Дело не в обороне, а в решениях, которые принимаются на льду. Мы дали сопернику забить три легких гола. Не хочется ругать наших игроков. Они стараются, хотят действовать правильно, но не всегда это получается. Едем в Магнитогорск и забудем сегодняшний матч.

— Отмененные голы могли повлиять на психологию игроков?

— Не знаю о психологии, но в любом случае это повлияло на ход игры. Особенно второй незасчитанный гол, когда шайба просто лежала и потом пересекла линию. Никто ее не накрыл. Придется смотреть КХЛ-ТВ в перерывах, чтобы искать какие-то объяснения.

— К чему вы оказались не готовы в домашних матчах?

— Это два абсолютно разные матча, как и многие в плей-офф. Сегодня у нас было ужасное начало. Нельзя давать «Магнитке» играть в большинстве на старте. Потом мы дважды подарили им шайбу. Они слишком хороши, я это неоднократно повторял. Если будешь совершать ошибки, то соперник заставит заплатить за них.

Счет в серии между командами стал — 2:2. Следующая игра пройдет 26 марта в Магнитогорске.