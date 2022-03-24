В КХЛ заявили, что Фазель никогда не являлся сотрудником лиги и не оказывал ей услуги на возмездной основе

Пресс-служба КХЛ прокомментировала решение совета по этике Международной федерации хоккея (ИИХФ) рассмотреть возможные нарушения экс-президентом ИИХФ Рене Фазелем кодекса организации.

«Континентальная хоккейная лига удивлена решением комитета по этике ИИХФ об открытии дела в отношении почетного президента организации Рене Фазеля. Фазель не является и не являлся сотрудником КХЛ и никогда не оказывал организации услуг на возмездной основе. Все эти годы Рене Фазель одинаково помогал своими знаниями, опытом разным лигам и странам в развитии хоккея», — сообщили ТАСС в пресс-службе КХЛ.

Также ИИХФ направил ситуацию с ФХР на рассмотрение в совет по этике в связи с сообщениями о том, что ФХР якобы направила командам КХЛ инструкции о проведении акций в поддержку спецоперации на Украине.

«КХЛ не получала и не знает о случаях получения клубами лиги каких-либо инструкций от ФХР», — добавили в пресс-службе КХЛ.

Ранее совет IIHF принял решение отозвать у ФХР право на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года, а также отстранил российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации на неопределенный срок.