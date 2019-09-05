Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли в интервью «СЭ» признался, что будет непросто помочь нападающему Никите Щербаку вернуть былую форму. 23-летний хоккеист этим летом вернулся в КХЛ из НХЛ.

— Щербак изначально считался заменой Михееву. Сможет ли он стать таковой?

— Его ситуация очень похожа на ту, в которой оказался Слава Войнов. Хоть и по другим причинам. Щербак мало играл в последние годы, в НХЛ у него не срослось. Почему не срослось — другой вопрос. И привести его в норму — будет не самым обычным делом. Но шаг за шагом мы будем продвигаться. Я часто общаюсь с ним один на один, нам предстоит перестроить его игру и вернуть ему уверенность. Мои двери для него всегда открыты. И он на самом деле способен на многое, просто потерял веру в себя. Высокие ожидания, а он ведь выбран в первом раунде драфта, не совпали с реальностью. Даже в АХЛ его сажали в запас. Серьезное такое падение. Но самое-то прекрасное, что ему всего 23 года, он совсем еще молод. Он вернулся в родную страну, и мы будем медленно, но верно приводить его в порядок. Я часто ставлю его на разные позиции в разные тройки, но только для того, чтобы он понял нашу систему. Мы работаем с ним над деталями. Я люблю учить — и он будет важным для нас учеником. (Игорь Еронко)

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