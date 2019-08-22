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Боб Хартли поддержал идею провести матч с клубом НХЛ

19:32
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после поражения от «Северстали»(1:2 ОТ) на предсезонном турнире имени Н.Г. Пучкова поделился мнением о возможном проведении матча с клубом Национальной хоккейной лиги.

— Хочу ли я провести матч с клубом НХЛ? Всегда поддерживаю хороший хоккей, — цитирует «РИА Новости» Хартли. — Болельщики любят игры сборных. Помню, как я 12-летним ребенком впервые узнал о Третьяке, Якушеве, Мальцеве, Харламове, Михайлове и остальных. В Северной Америке фанаты любят суперсерии между Россией и Канадой. Можно сравнить их хоккей, узнать о различиях в жизни. Я всецело за эту идею. Могли бы мы обыграть «Бостон»? Игра всегда мотивирует, ты можешь сравнить себя с другими элитными командами

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