Боб Хартли: «Очень много удалений свалилось на нас, и было несколько странных вещей»
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (6:2).
— В первом периоде мы забили важный гол в большинстве, это придало нам уверенности, — цитирует тренера официальный сайт команды из Нижнекамска. — Затем во втором периоде мы забили еще пару. Дальше случилась такая ситуация, что очень много удалений свалилось на нас, и было несколько странных вещей... Но мы продолжали оставаться сфокусированными, и несмотря на то, что забили шесть, надо сказать, что главным фактором, благодаря которому мы одержали победу, была хорошая игра в меньшинстве. Мы заблокировали огромное количество бросков, мы были самоотверженны и заслуженно выиграли, реализовав свои моменты.
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