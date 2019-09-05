Боб Хартли: «Мотивация у наших соперников, естественно, будет выше. Потому что мы вышли в финал»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли в интервью «СЭ» отметил, что в этом сезоне соперники будут серьезенее настраиваться на матчи с его командой. В прошлом сезоне омский коллектив проиграл в финале Кубка Гагарина.

— От «Авангарда» ждут повторения пути прошлого сезона, но он, очевидно, будет более сложным.

— Мотивация у наших соперников, естественно, будет выше. Потому что мы вышли в финал. Мы — вторая лучшая команда плей-офф. И все хоккеисты в матчах против нас будут более заряжены, как это происходит с ЦСКА, СКА или «Магниткой», большими клубами. В то же время мы получили в первом раунде плей-офф преимущество домашней площадки только в последней игре, причем Петерссон забил за «Барыс» в овертайме.

Мы, правда, взяли запрос на офсайд. И там реально был офсайд, после чего мы выиграли по буллитам, взяв дополнительное очко, которое и вывело нас на четвертое место. Это был чуть ли не важнейший момент всего сезона для нас. Не обойди мы «Ак Барс» на одно очко, начали бы серию с ними в Казани, и, возможно, они бы нас обыграли в первых двух встречах 6:0 и 4:0. А потом и отправили бы нас отдыхать. (Игорь Еронко)

Полностью интервью Хартли